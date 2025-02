Top 10 des arnaques les plus dangereuses. Fraude à la carte Vitale : comment les escrocs jouent sur vos peurs (7/10)

Elle vous accompagne partout… et fait l'objet de toutes les convoitises de nombreux escrocs. La carte Vitale est devenue indispensable pour nos rendez-vous chez les professionnels de santé ou en pharmacie. Les arnaqueurs l'ont bien compris et ont vu dans cette précieuse carte le moyen de soutirer des informations et de l'argent. On décrypte pour vous l'arnaque à la carte Vitale.

Comment fonctionne cette arnaque ?

Les escrocs se font passer pour l'Assurance Maladie via un SMS, un email ou même par téléphone. Ils prétendent que votre carte Vitale doit être mise à jour et, qu'en cas de non-renouvellement, vos droits seront suspendus. Pour régler ce "problème", ils demandent vos informations personnelles, notamment bancaires, sous prétexte de frais administratifs.

Un lien frauduleux, avec par exemple le bouton "Renouveler votre carte" peut aussi vous rediriger vers un faux site imitant ameli.fr.

Comment s'en protéger ?

• Ne communiquez jamais vos données bancaires, l'Assurance Maladie ne les demande pas par email ou SMS.

• Vérifiez le mail de l'expéditeur : s'il vous semble étrange, méfiance !

• Contactez directement Ameli via son site ou votre caisse primaire.

• En cas de doute, ne cliquez sur aucun lien et consultez directement les services officiels.

