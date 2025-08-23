Football. Premier revers de la saison pour le SM Caen

Pour la première fois en championnat, le Stade Malherbe Caen est tombé. Vendredi 22 août, au stade Michel d'Ornano, les rouges et bleus sont tombés sur un FC Versailles plus en réussite à l'occasion de la 3e journée de National. Malgré le score nul et vierge à la pause, au retour des vestiaires, Malherbe a mis la pression sur son adversaire. Pourtant, c'est le FC Versailles qui va inscrire deux buts coup sur coup. Contrairement à ce que l'on a pu voir sur les deux premières rencontres de la saison, le SM Caen a continué de pousser, sans grande réussite. C'est d'ailleurs ce que retient le coach Maxime d'Ornano : "Si je veux retenir une note positive, je vais parler de la dernière demi-heure, où on est dominant, mais ça vient en réaction parce que l'on est mené. Si on est mené, c'est parce que l'on rentre mal dans notre deuxième période."

Une défaite 2-0

Cette rencontre se termine donc sur le score de 2-0 pour les Franciliens. Désormais à la 9e place du championnat, les Malherbistes vont se déplacer à Fleury 91 vendredi 29 août, à 19h30.