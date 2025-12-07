Saint-Sébastien-de-Raids. Adolescent de 13 ans tué par un conducteur en fuite : une cagnotte lancée pour sa famille

Le 4 décembre, un drame s'est produit à Saint-Sébastien-de-Raids, près de Périers dans la Manche. Circulant à vélo, Sohan, 13 ans, a été tué par le chauffeur d'un utilitaire blanc, qui a ensuite pris la fuite, et qui n'a toujours pas pu être identifié. Pour essayer de retrouver l'auteur de cet homicide involontaire aggravé par un délit de fuite, un appel à témoins est lancé. Le ministre des Transports Philippe Tabarot avait partagé "sa colère" et "son indignation" suite à ce drame.

Un jeune fan de football

Pour soutenir la famille de la jeune victime, une cagnotte a été ouverte en ligne. Ce dimanche 7 décembre matin, plus de 4 000€ ont été récoltés. "Nous avons donc créé cette cagnotte pour ceux qui souhaiteraient apporter un soutien, quel qu'il soit, afin de nous aider à couvrir les frais des funérailles et à traverser cette période particulièrement difficile", écrivent les parents de Sohan.

La cagnotte a ensuite été partagée par l'ESSR, l'Entente Saint-Sauveur Rondehaye, qui accueillait dans sa catégorie U15 le jeune adolescent, ou par le Périers Sports Football, son ancienne équipe.