Jeu. La Normandie réunifiée a 10 ans : derniers jours pour répondre à notre quiz et gagner des cadeaux !

Société. Connaissez-vous les spécialités gastronomiques normandes ? Quelle est la plus grande ville de la région ? Connaissez-vous les stars originaires de nos départements ? Pour les 10 ans de la réunification de la Normandie, Tendance Ouest a préparé un quiz anniversaire. Les meilleurs d'entre vous pourront gagner de jolis cadeaux !

Publié le 21/01/2026 à 10h53 - Par Lucien Devôge
Etes-vous incollable sur la Normandie ? C'est le moment de le vérifier avec ce quiz spécial réunification.

La Normandie réunifiée fête ses 10 ans. Le 1er janvier 2016, ses habitants ont dit adieu à la Basse et à la Haute-Normandie, 60 ans après leur "naissance". 10 ans plus tard, quel bilan dresser de cette fusion ? Que dire de l'identité normande ? La "marque Normandie" en est-elle sortie renforcée ? Et que reste-t-il à faire ? C'est l'objet de notre dossier spécial, à découvrir dès ce mercredi 7 janvier dans nos journaux Tendance Ouest, à Caen et Rouen.

A vous de jouer !

Pour accompagner ce dossier, la rédaction a concocté pour vous un quiz anniversaire "spécial 10 ans". Au menu, 18 questions sur des thématiques variées : l'histoire, la géographie, le sport, la gastronomie, les loisirs… Et, à la clé, trois beaux paniers garnis de Saveurs de Normandie sont à gagner ! Pour participer, rien de plus simple : il suffit de répondre aux questions via le formulaire ci-dessous. Alors, êtes-vous incollable sur la Normandie ? C'est parti !

Le jeu débute ce mercredi et se termine le vendredi  23 janvier. Le tirage au sort, auquel participeront les joueurs qui auront le plus de bonnes réponses, sera réalisé le lundi 26  janvier. Les heureux gagnants seront prévenus le lendemain.

Trois paniers garnis de Saveurs de Normandie sont à gagner en répondant à notre quiz sur la région !

Galerie photos
3 commentaires

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Guigui1977 Il y a 12 jours
Débutant

Merci

Nina62 Il y a 6 jours
Débutant

Article très intéressant Normande d'adoption et de cœur depuis 20ans j'ai pu tester et vérifier mes connaissances sur cette si belle région aux paysages variés et à la culture très importante pour l'histoire de France et sans oublier sa gastronomie Normandie que j'aime tant .

Tatianadsd Il y a 4 jours
Débutant

Je croise les doigts ma fille de 13 ans m'a aidé 🤞🏻🍀

