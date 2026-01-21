Mondeville. Un événement unique au monde : du padel et un concert de Feder

Un an après sa première édition, le Padel x Live, tournoi de ce sport de raquettes en vogue, évolue fortement. Sportivement déjà, puisqu'il accueille plusieurs joueurs et joueuses du top 100 mondial, dont deux membres du top 40, et les numéros une et deux chez les Françaises. "C'est un tournoi très relevé, qui ne s'est jamais fait sur le nord de la France", glisse ainsi Alexandre Maes, gérant du PadelShot Mondeville, où se disputent plusieurs matchs du Padel x Live.

Alexandre Maes Impossible de lire le son.

Mais la partie événementielle évolue aussi, puisque les matchs se tiendront ensuite, vendredi 23 et samedi 24 janvier, au sein du Parc des expositions. Le samedi, après les grandes finales, le DJ Feder jouera pendant 90 minutes. "On n'est pas sur une musique de fin de tournoi, mais bien sûr un concert à part entière", poursuit le directeur du tournoi, qui promet un spectacle "qui n'a jamais eu lieu ailleurs dans le monde". Le DJ mixera derrière les vitres caractéristiques du terrain de padel, laissant les spectateurs approcher pour transformer les abords en piste de danse. Des places sont encore disponibles.