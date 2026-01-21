En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Mondeville. Un événement unique au monde : du padel et un concert de Feder

Sport. Le Padel x Live a débuté mardi 20 janvier à PadelShot à Mondeville, avant de se conclure en apothéose au Parc des expositions à Caen. Ce tournoi de catégorie FIP Silver attire des joueurs réputés.

Publié le 21/01/2026 à 08h00 - Par Lilian Fermin
Mondeville. Un événement unique au monde : du padel et un concert de Feder
La scène du DJ Feder descendra du plafond pour s'installer sur le terrain de padel. Des places sont disponibles uniquement pour le concert, pour ceux qui ne sont pas intéressés par le côté sportif.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un an après sa première édition, le Padel x Live, tournoi de ce sport de raquettes en vogue, évolue fortement. Sportivement déjà, puisqu'il accueille plusieurs joueurs et joueuses du top 100 mondial, dont deux membres du top 40, et les numéros une et deux chez les Françaises. "C'est un tournoi très relevé, qui ne s'est jamais fait sur le nord de la France", glisse ainsi Alexandre Maes, gérant du PadelShot Mondeville, où se disputent plusieurs matchs du Padel x Live.

Alexandre Maes

Mais la partie événementielle évolue aussi, puisque les matchs se tiendront ensuite, vendredi 23 et samedi 24 janvier, au sein du Parc des expositions. Le samedi, après les grandes finales, le DJ Feder jouera pendant 90 minutes. "On n'est pas sur une musique de fin de tournoi, mais bien sûr un concert à part entière", poursuit le directeur du tournoi, qui promet un spectacle "qui n'a jamais eu lieu ailleurs dans le monde". Le DJ mixera derrière les vitres caractéristiques du terrain de padel, laissant les spectateurs approcher pour transformer les abords en piste de danse. Des places sont encore disponibles.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Mondeville. Un événement unique au monde : du padel et un concert de Feder
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple