En Mayenne. Le député socialiste, Guillaume Garot, ne votera pas la censure du gouvernement

Politique. Après le recours au 49.3 par l'exécutif sur la partie recettes du budget de l'Etat 2026 mardi 20 janvier, le député socialiste de la Mayenne, Guillaume Garot, ne votera pas la censure du gouvernement.

Publié le 21/01/2026 à 08h42 - Par Simon Lebaron
Guillaume Garot, député de la première circonscription de la Mayenne, ne votera pas la censure du gouvernement. - Simon Lebaron

Guillaume Garot ne votera pas la censure. Le député socialiste de la première circonscription de la Mayenne a fait connaître sa position mardi 20 janvier, après l'utilisation d'un premier 49.3 par le gouvernement sur la partie recettes du budget de l'Etat pour 2026. Le recours à cet outil constitutionnel a été suivi du dépôt de motions de censure de La France insoumise et du Rassemblement national.

"Nous avons obtenu des avancées"

Avec le groupe socialiste, "nous avons négocié des avancées concrètes pour les Français", estime Guillaume Garot, citant la suspension de la réforme des retraites, l'augmentation des moyens pour l'hôpital ou encore la suppression du doublement des franchises médicales. "Tout dernièrement, nous avons obtenu l'augmentation de la prime d'activité de 50€ nets pour ceux qui travaillent, le repas à 1€ pour les étudiants, en plus de la relance de Ma Prime Renov", souligne-t-il.

Pour ne pas "ajouter de la crise à la crise" et "parce que nous avons obtenu ces avancées", le député mayennais ne votera pas la censure du gouvernement.

