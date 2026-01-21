En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Caen. Des centaines de livres oubliés bradés

Culture. Les Archives du Calvados organisent une braderie de livres, le 22 et le 24 janvier, pour célébrer les Nuits de la Lecture.

Publié le 21/01/2026 à 08h30
La première édition de la braderie de livres avait été organisée en 2024 aux Archives du Calvados. Et le succès était au rendez-vous.

Les Archives du Calvados souhaitent se débarrasser de centaines d'ouvrages qui n'ont pas vocation à être conservés. Alors, à l'occasion des Nuits de la Lecture, qui se tiennent du 21 au 25 janvier, une braderie de livres est prévue. "Depuis le XIXe siècle, les Archives n'avaient jamais entrepris de 'désherbage'. Aujourd'hui, nous avons plus de 65 000 ouvrages. L'idée, c'est de faire un tri entre ce que l'on conserve, et ce qui n'est ni rare, ni précieux, ni ancien", explique ainsi Yvane Danguy, responsable de la bibliothèque des Archives. Ce genre d'événement a donc commencé depuis quelques années. Elle illustre : "Personne ne vient consulter un Code civil de 1940 !"

De quoi décorer chez soi !

Ce sont donc plus de 1 500 ouvrages qui sont à vendre, d'abord jeudi 22 janvier, exclusivement pour les étudiants, et samedi 24 janvier, toujours entre 14h et 18h. "On les a répartis en 11 thèmes. Le plus gros étant histoire-géographie, hors Normandie", poursuit Yvane Danguy. Selon elle, des étudiants à la recherche par exemple de documentation sur le droit peuvent être intéressés, ainsi que simplement des passionnés de certains sujets, "comme l'histoire des régions de France". Ou alors, ceux qui veulent décorer leurs étagères. "Nous avons aussi des ouvrages avec de belles reliures, en cuir ou demi-cuir, qui font toujours un effet dans la bibliothèque", sourit la responsable.

Une opération déjà menée il y a deux ans

Tous ces livres, de la période 1935-2025, seront vendus entre 3€ et 5€ l'unité, selon la pagination, avec un tarif dégressif ensuite. C'est encore moins cher pour les étudiants. Une première édition réussie avait eu lieu en 2024 de cette braderie. "On avait été très surpris du monde, on s'était retrouvé un peu envahi", se souvient Yvane Danguy. Lors des deux jours, 1 100 livres sur les 1 500 à vendre avaient trouvé de nouveaux propriétaires.

D'autres événements à Caen

La bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen accueille par exemple un concert "Soleil planète", le samedi, entre 10h30 et 11h, et entre 11h15 et 11h45. Cet "hymne à la joie" permet à tous de "chanter et danser, rire ensemble." Ce concert sera proposé par Mosai et Vincent, en partenariat avec la salle Le Cargö. La bibliothèque propose également une visite nocturne le samedi soir, entre 23h et 23h30. Ouverte sans inscription, elle permet de "se glisser comme une petite souris" pour visiter l'équipement !

Ailleurs à Caen, la bibliothèque du quartier de la Maladrerie propose le vendredi soir, entre 18h et 19h, une lecture "Nuit des doudous." C'est à partir de 3 ans, l'entrée se fait sans inscription. Enfin, à la bibliothèque de La Guérinière, retrouvez le samedi, entre 16h30 et 17h10, la lecture d'un conte. Là, il faut s'inscrire.

