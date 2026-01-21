En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Prison de Caen-Ifs. Un détenu de 15 ans agresse des agents : deux finissent à l'hôpital

Sécurité. Une violente altercation provoquée par un mineur de 15 ans a eu lieu à la prison de Caen-Ifs mardi 20 janvier.

Publié le 21/01/2026 à 08h38 - Par Lilian Fermin
Prison de Caen-Ifs. Un détenu de 15 ans agresse des agents : deux finissent à l'hôpital
L'altercation a eu lieu au sein de la prison de Caen-Ifs mardi 20 janvier. - Lilian Fermin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les faits ont eu lieu mardi 20 janvier, aux alentours de 8h30. D'après les syndicats UFAP UNSa Justice et FO Justice, un jeune détenu de 15 ans, qui cumule six passages en commission de discipline, a profité des portes laissées ouvertes par l'Education nationale pour s'introduire dans une salle de classe. Objectif : en découdre avec un autre détenu, mineur, agressé avec plusieurs coups de poing et coups de pied.

"On aurait niqué les SS"

Dans la cohue, des agents sont intervenus pour mettre fin à l'altercation. "Le surveillant activité a reçu un violent choc à la tête et la brigadière cheffe sera blessée à l'épaule durant l'intervention. Les deux agents seront accompagnés, à l'hôpital", affirme UFA UNSa Justice.

Le mineur ayant provoqué cette bagarre a ensuite été remis en cellule. Depuis sa fenêtre, il aurait déclaré : "Putain, c'est con, si on était à plusieurs on aurait niqué les SS", toujours d'après le syndicat.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Prison de Caen-Ifs. Un détenu de 15 ans agresse des agents : deux finissent à l'hôpital
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple