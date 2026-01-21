Prison de Caen-Ifs. Un détenu de 15 ans agresse des agents : deux finissent à l'hôpital

Les faits ont eu lieu mardi 20 janvier, aux alentours de 8h30. D'après les syndicats UFAP UNSa Justice et FO Justice, un jeune détenu de 15 ans, qui cumule six passages en commission de discipline, a profité des portes laissées ouvertes par l'Education nationale pour s'introduire dans une salle de classe. Objectif : en découdre avec un autre détenu, mineur, agressé avec plusieurs coups de poing et coups de pied.

"On aurait niqué les SS"

Dans la cohue, des agents sont intervenus pour mettre fin à l'altercation. "Le surveillant activité a reçu un violent choc à la tête et la brigadière cheffe sera blessée à l'épaule durant l'intervention. Les deux agents seront accompagnés, à l'hôpital", affirme UFA UNSa Justice.

Le mineur ayant provoqué cette bagarre a ensuite été remis en cellule. Depuis sa fenêtre, il aurait déclaré : "Putain, c'est con, si on était à plusieurs on aurait niqué les SS", toujours d'après le syndicat.