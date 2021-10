Tribunal de Rouen : passage à tabac à Rouen pour une scène de jalousie

Quatre hommes se rejoignent à la foire Saint-Romain. La soirée passe, les copains s’enivrent. Tard dans la nuit, la bande regagne le centre-ville. Au Square Verdrel, ils croisent un jeune couple. La jeune femme reconnaît l’un des garçons du groupe pour l’avoir côtoyé au collège. Ils se mettent à discuter... ce qui déplaît à son petit ami. Les esprits s’échauffent.

L’agitation se poursuit dans le bus ; le chauffeur s’arrête. Les jeunes gens descendent à Mont-Saint-Aignan. Là, les coups succèdent aux provocations. L’un des quatre copains tend à son compère une matraque télescopique. Le petit ami, tabassé, en sera quitte pour une incapacité totale de travail de 30 jours.

La matraque

Au tribunal de Rouen, l’homme “à la matraque” a reconnu être le propriétaire de la matraque, mais il a farouchement nié avoir frappé.

“Pourquoi allez-vous à la foire muni d’une matraque ? a demandé le juge.

- On ne sait jamais ce qui peut arriver. Enfin je ne pense plus cela maintenant !

- Avez-vous tant changé que cela ?

- Je ne suis plus le même homme”.

Il a tout de même été condamné à une amende de 450€.