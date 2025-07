People. Julian Bugier passe ses vacances en Normandie loin des projecteurs avec Claire Fournier et leurs enfants

Quand d'autres stars du petit écran s'envolent vers Bali ou Los Angeles, Julian Bugier et Claire Fournier, eux, misent sur la simplicité. Dans un entretien accordé à Paris Match jeudi 26 juin 2025, le journaliste vedette de France 2 et sa compagne ont confié privilégier les paysages français pour leurs vacances en famille. Et en tête de liste ? La Normandie, qu'ils affectionnent tout particulièrement.

"On partage notre vie entre les Landes, la Bretagne et la Normandie, on a une vie ennuyeuse pour les paparazzis", glisse Claire Fournier avec humour.

La Normandie, terrain de jeu familial de Julian Bugier

Installés entre mer et campagne pendant l'été, Julian Bugier, Claire Fournier et leurs deux enfants, Lucien (né en 2011) et Gabrielle (née en 2013), savourent des vacances loin de l'agitation parisienne. De Cabourg à Barneville-Carteret, en passant par les plages du Cotentin, ils prennent le temps de vivre, et surtout : de profiter des vagues ! Et il y a de quoi faire en Normandie.

Le surf, moteur des destinations choisies

Ce que peu savent, c'est que Julian Bugier est passionné de surf depuis ses 20 ans. C'est souvent la qualité des vagues qui guide le choix de leurs vacances. "Il choisit toutes les destinations de vacances en famille selon la beauté des vagues", témoigne sa femme. Alors forcément, la Normandie et ses spots sauvages, comme Siouville ou Etretat, trouvent une place toute naturelle dans leurs itinéraires.

Un couple discret, soudé depuis 20 ans

Leur histoire débute au début des années 2000, à New York, dans les locaux de Bloomberg TV. Julian Bugier, alors jeune stagiaire en finance, fait ses premières armes et croise la route de Claire Fournier. Ce sera un coup de foudre professionnel… puis amoureux. Vingt ans plus tard, leur complicité ne s'est pas estompée, bien au contraire.

"Je n'avais ni la légitimité ni les connaissances, mais ça s'est bien passé", se souvient-il à propos de ses débuts devant la caméra. Aujourd'hui, il est l'un des visages les plus familiers du JT de 13 heures sur France 2.