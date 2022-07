Pourville-sur-Mer. Cet été, dompter les vagues avec le club de Surf'In Pourville 

Sur la côte d'Albâtre, près de Dieppe, le club Surf'In Pourville combine diverses activités nautiques : le surf (à partir de 8 ans), le body-board et le stand up paddle (à partir de 12 ans). Les cours s'adressent aux débutants, et ce tous les week-ends pour les adolescents et les adultes.

Les activités peuvent se pratiquer en groupe, jusqu'à huit personnes, ou en individuel sur réservation. Pour les plus aguerris, il est possible de louer du matériel sans réservation. Dans tous les cas, la pratique se fait en fonction de la marée et les horaires sont publiés tous les dimanches, sur la page Facebook du club.

Une multitude de paysages

La petite école fait découvrir toute la diversité des paysages normands avec des cours de paddle le long des falaises, en rivière au fil de La Scie et en paddle géant pour une expérience inoubliable en famille ou entre amis.

Pratique. Réservation au 06 30 59 02 76. Tarifs sur surfin-pourville.com.