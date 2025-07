Escapades. Top 3 des spots où pique-niquer à Rouen

Rouen et son agglomération regorgent de lieux pour poser sa nappe, son panier et pique-niquer en famille ou entre amis. Dans la ville aux cent clochers, les choix sont nombreux, que ce soit rive gauche ou droite. Tout dépend de vos envies.

Au calme, en altitude

ou en bord de Seine

Le square Marcel Halbout, niché dans le quartier Croix de Pierre à Rouen, est le spot idéal pour un pique-nique tranquille en plein centre-ville. Avec ses 2 900m² de verdure et sa grande variété de plantes, il offre un cadre naturel pour grignoter, sans quitter le centre.

Pour un lieu un peu plus insolite, la côte Sainte-Catherine est idéale. Perchée à 140m, elle offre un grand espace herbeux et une vue imprenable sur la ville, parfaite pour un repas en altitude.

Pour un pique-nique plus vivant, rien de tel que les quais de Seine. Entre les passants, les rires, la musique et le clapotis de l'eau, l'ambiance est toujours au rendez-vous. On grignote en regardant les bateaux passer.