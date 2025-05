Rouen. Fête du 14 juillet avec Thomas Jolly : la mise au point de la Métropole sur le budget de l'événement

Jusqu'ici silencieuse sur le projet de fête nationale cet été sous la baguette de Thomas Jolly, la Métropole de Rouen s'est exprimée à travers un communiqué envoyé à la presse, mercredi 14 mai. Une mise au point poussée par les nombreuses critiques venues de l'opposition après la présentation du projet aux élus de la Métropole, lundi 12 mai, par Thomas Jolly lui-même. Ces élus reprochent à la collectivité d'avoir consenti à un budget de plusieurs millions pour un spectacle de seulement quelques heures sur la Seine.

Le projet et son budget pas confirmé ?

"Ni le projet, ni le budget ne sont confirmés à ce stade, annonce d'emblée le communiqué. La participation financière de la Ville et de la Métropole, si le projet se réalisait, serait inférieure à 50% du budget total de la manifestation", poursuit la Métropole. Selon nos informations, le projet intitulé "14.7" comprendrait un budget total de 11 millions d'euros dont 5 à la charge de la mairie et de la Métropole. "Ces financements (que la Métropole ne confirme pas pour l'heure N.D.L.R) ne se feraient en aucun cas au détriment des politiques publiques mises en œuvre par les deux collectivités, dont les investissements ont connu une hausse considérable durant cette mandature", poursuit la collectivité qui assure que "l'endettement est parfaitement maîtrisé [et] l'épargne… très significative".

La Métropole précise également que "le conseil municipal de Rouen serait naturellement sollicité comme le prévoit la loi. La Métropole serait aussi sollicitée, au titre de sa politique de rayonnement et d'attractivité comme elle le fait sur d'autres événements de grande ampleur". La collectivité conclut en défendant son bilan financier, assurant que "l'endettement est parfaitement maîtrisé" et que "l'épargne est très significative".