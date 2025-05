Rouen. Fête du 14 juillet avec Thomas Jolly : "pharaonique", "des retombées exceptionnelles", les réactions s'enchaînent...

Les réactions fleurissent depuis la révélation, mardi 13 mai 2025 par une partie de la presse locale, dont Tendance Ouest, de l'organisation possible d'une grande fête du 14 juillet à Rouen, retransmise à la télévision sur TF1, avec en chef d'orchestre Thomas Jolly, le Rouennais metteur en scène des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques.

L'événement, qui prendrait la forme d'une grande fête populaire gratuite et d'un show télévisé, autour notamment du pont Flaubert, de l'esplanade Saint-Gervais, de la presqu'île Rollet et de la cathédrale, est en cours de préparation depuis plusieurs semaines. Mais le tour de table financier reste à boucler pour que l'événement puisse avoir lieu. Les élus de la Métropole Rouen Normandie en ont été informés, lundi 12 mai dans la soirée, lors d'une réunion, en présence de Thomas Jolly. Selon nos informations, le budget total de l'événement s'élèverait à 11 millions d'euros, dont 5 millions d'argent public : 3 millions de la Ville de Rouen et 2 millions pour la Métropole Rouen Normandie.

"Nicolas Mayer-Rossignol travaille seul sur des projets pharaoniques"

"Il est regrettable de dépenser autant d'argent public pour événement ponctuel, une semaine après le passage du Tour de France", regrette dans un communiqué Marine Caron, élue centriste d'opposition à la Ville de Rouen et à la Métropole, et probable candidate aux prochaines élections municipales. Elle s'interroge sur la méthode, les élus ayant été associés ce lundi 12 mai alors que l'événement se préparerait depuis le mois de décembre. "Une fois de plus, Nicolas Mayer-Rossignol travaille seul sur des projets pharaoniques, sans même associer les partenaires de sa propre majorité", s'insurge-t-elle. Elle réclame la convocation d'un conseil municipal extraordinaire avec la mise à disposition du dossier événementiel complet, alors que la discrétion est encore de mise sur la programmation.

"Les retombées pour l'agglomération rouennaise pourraient être exceptionnelles"

La Métropole Rouen Normandie, qui choisit de rester discrète sur le fond du projet, "dont la réalisation n'est pas confirmée à ce stade", réagit par la voix de Marie-Andrée Malleville, adjointe au maire en charge de la Culture, du patrimoine et du tourisme. "Bien entendu, tout versement d'argent public impliquera un vote en conseil municipal et métropolitain", affirme-t-elle, dénonçant ce communiqué comme "un tissu de mensonges écrit par des élus qui cherchent à exister pour les besoins de leur campagne électorale". Elle poursuit en indiquant que ces élus "font le choix de mettre en danger un projet dont les retombées pour l'agglomération rouennaise et Rouen pourraient être exceptionnelles".

Laurent Bonnaterre, le maire Horizons de Caudebec-lès-Elbeuf et opposant à Nicolas Mayer-Rossignol à la Métropole, conteste de la même manière la méthode. Sur le fond du projet, il est encore réservé. "J'aime beaucoup Thomas Jolly, mais est-ce qu'il faut surfer sur la vague et refaire les JO, je suis très sceptique, d'autant que c'est vraiment beaucoup d'argent. 5 millions, c'est énorme !"

"3 millions pour Rouen, c'est astronomique"

L'étape du vote en tout cas sera cruciale, à un moment où même les alliés de la majorité, comme les écologistes, se questionnent. "Thomas Jolly est un mec formidable, je partage ses valeurs et je crois que la culture est une solution contre le repli sur soi", lance Jean-Michel Bérégovoy, adjoint au maire écologiste, avant de tempérer. "Je trouve que le coût est très important pour un one shot [sic], surtout qu'on a supprimé la fête de la Seine. 3 millions juste pour la Ville de Rouen, c'est astronomique. Je ne sais pas où on trouve l'argent, quand je vois la nature des débats que l'on a eus ces dernières années..."