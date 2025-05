Rouen. 14 juillet avec Thomas Jolly : la majorité se fracture, les écologistes vont voter contre

Est-ce une première fracture dans la majorité à la Ville de Rouen et à la Métropole Rouen Normandie (MRN) ?

Mardi 20 mai 2025, les écologistes, principaux alliés du maire socialiste et président de la MRN Nicolas Mayer-Rossignol, ont annoncé qu'ils voteraient contre les subventions publiques demandées pour le Projet 14.7. Il s'agit de cette grande fête du 14 juillet, toujours incertaine, qui serait organisée à Rouen par Thomas Jolly et retransmise en direct sur TF1. Un projet majeur à 11 millions d'euros, dont 5 millions de financements publics, 3 millions pour la Ville de Rouen et deux millions pour la MRN, qui a fait beaucoup réagir les politiques locaux.

Un manque de transparence qui interroge

Et pour cause, la plupart d'entre eux n'ont été mis au courant que lundi 12 mai, alors même que l'événement se prépare au moins depuis le mois de décembre dans le plus grand secret. Les écologistes, d'abord indécis, ont donc tranché lors d'une réunion de groupe organisée lundi 19 mai dans la soirée. "Si le budget a de quoi alarmer, la gouvernance et le manque de transparence soulèvent également de nombreuses questions", indiquent-ils dans leur communiqué. Pourquoi avons-nous été prévenus huit petites semaines avant le 14 juillet ? A quoi servent finalement les commissions culture à la Ville et à la Métropole ? Comment pouvons-nous valider rapidement le projet sans avoir reçu les détails financiers, comme pour n'importe quel événement sérieux ?", s'interroge encore Jean-Michel Bérégovoy, coprésident du groupe écologiste rouennais.

Cyrille Moreau, coprésident du groupe écologiste métropolitain, réagit également sur l'aspect financier. "En début d'année, la Métropole dénonçait avec force et justesse l'asphyxie budgétaire dans laquelle les gouvernements Barnier puis Bayrou plongeaient les collectivités locales, avec 18 millions d'euros de dotations en moins dans le budget métropolitain 2025. Quelle crédibilité aurions-nous dans nos plaintes envers l'Etat si nous dépensons 5 millions en 1h30 ?"

• A lire aussi. Fête du 14 juillet avec Thomas Jolly : la mise au point de la Métropole sur le budget de l'événement

Le retour de la fête du fleuve ?

Mais les écologistes l'assurent, ils se veulent du côté de la culture, mais en co-construction. "Aujourd'hui, je pense à l'équipe derrière la fête du fleuve qui a vu l'édition 2025 annulée pour des raisons d'économies. Comment leur expliquer le vote de 5 millions d'euros de subventions publiques pour une soirée en prime time ?", reprend Jean-Michel Bérégovoy.

Les écologistes prônent le retour de cette fête du fleuve, comme une 2e Armada, une "art-mada", pourquoi pas avec Thomas Jolly, qui "serait pérenne, populaire, festive et culturelle" mais aussi "co-construite avec les partenaires culturels locaux".

Sollicitée, la majorité socialiste à la Ville ou à la Métropole n'a pas encore réagi à cette annonce.