The Voice. Le Rouennais Clément Massy n'est pas qualifié pour la finale

La fin de l'émission de The Voice samedi 18 mai a marqué l'arrêt de la participation du Rouennais Clément Massy. Il n'ira pas en finale samedi 25 mai.

"Je n'aime pas voir ça comme une défaite, confie Clément Massy. En arrivant à The Voice, quand je me remémore ce que j'ai fait, j'ai énormément grandi et la vraie victoire pour moi, c'est cette éclosion qui a eu lieu au moment des cross battles [...] Ça a été une libération sur scène, j'avais envie de pouvoir lâcher prise." Le Rouennais se remémore ses débuts dans l'émission : "On parle quand même d'un casting initial à 60 000 personnes. Au blind [les auditions à l'aveugle N.D.L.R], on était déjà 60, ce qui veut dire que la réduction est énorme, dévoile-t-il. La vraie victoire, c'est ce qu'il va se passer dans les mois à venir, donc l'après The Voice."

"Je le vois comme un honneur, j'ai eu le droit d'avoir deux coachs"

Au début de son aventure, Clément Massy a été coaché par Zazie puis a été repêché par Mika. "Je le vois comme un honneur, j'ai eu le droit d'avoir deux coachs, explique le chanteur. Avec Zazie, j'ai appris le lâcher-prise et la décontraction physique, et Mika m'a montré que j'étais capable d'aller chercher des notes puissantes et des timbres qui étaient en moi."

Une demi-finale sur Skyfall, d'Adèle

Lors de la demi-finale, Clément Massy a choisi de chanter Skyfall, d'Adèle. "Je n'ai jamais été aussi heureux d'interpréter une chanson, d'autant plus que Mika valide ce choix", indique Clément. "J'avais déjà envie d'interpréter quelque chose de fort en Super cross battle, renchérit-il. J'ai donné tout ce que je pouvais donc il n'y a vraiment aucun regret pour moi."

Pour couronner le tout, "on a aussi eu la chance de se faire un Watermelon sugar d'Harry Styles avec Mika, ça n'arrive pas tous les jours !", lance-t-il.

Un premier single ?

"Je ne sais pas quand va arriver mon premier single mais, en tout cas, c'est en cours, affirme le Rouennais. Le Graal, c'est aussi l'album et aller à la rencontre du public." Et Clément Massy espère bien prouver ce dont il est capable sur les scènes rouennaises prochainement : "Quand on est à The Voice, on est sur une scène à la télé. Même si c'est génial, moi j'ai hâte de voir ce que je vais faire en tant que Clément Massy, musicien et chanteur", conclut l'artiste.

