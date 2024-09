Seine-Maritime. Le Rouennais Clément Massy fera partie de la tournée de The Voice !

C'est une belle surprise pour le Rouennais Clément Massy. Samedi 6 juillet, il aura la chance de se produire sur scène sur la plage de Quiberville-sur-Mer près de Dieppe en Seine-Maritime, dans le cadre de la tournée de concerts de The Voice. "Il y aura tous les membres de la tournée et aussi des anciens candidats de The Voice comme Olympe, Dominique Magloire et les demi-finalistes de cette année", assure-t-il. En termes de musiques, "il va y avoir des choses rock et des choses plus calmes", ajoute-t-il. "C'est dingue de participer à ce type d'événement parce qu'à Quiberville-sur-Mer il y aura presque 10 000 personnes !", lance le musicien. "J'ai hâte. On prolonge un peu l'expérience finalement", livre le Rouennais. Et une bonne nouvelle en entrainant une autre, on peut également retrouver sa prestation de Wasting my young years de London Grammar dans l'album de The Voice qui est sorti sur plusieurs plateformes le jour de la finale, samedi 25 mai. "Je n'étais pas sûr que ça puisse se faire mais finalement ma prestation a été ajoutée", raconte Clément Massy.