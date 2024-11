Rouen. Le chanteur rouennais Rilès vient de sortir son second album

Le chanteur Rilès l'a partagé sur ses réseaux sociaux jeudi 17 octobre dernier. Il a annoncé la sortie d'un tout nouvel album intitulé Survival mode. C'est une étape pour l'artiste, car c'est déjà son second. Après de longs mois d'absence, le chanteur fait donc de nouveau parler de lui. Rappelez-vous, après la sortie de son premier album Welcome to the jungle en 2019, l'artiste a signé au sein du label américain Republic Records et remplissait déjà de nombreuses salles comme les Zénith. Pour l'heure, la date de sortie officielle de ce nouvel album n'a pas encore été communiquée mais les préventes ont d'ores et déjà débuté. De nature discrète, l'artiste n'a pas encore répondu à nos sollicitations pour parler de Survival mode.