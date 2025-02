Rouen. Rilès parvient à boucler sa "Survival Run" de 24h

Le défi paraît fou et pourtant Rilès n'a pas tremblé. Le rappeur rouennais est parvenu à courir non-stop pendant 24h sur un tapis de course, le tout devant des scies circulaires géantes en mouvement prêtes à le découper au moindre faux pas. Il a achevé sa course, dimanche 9 février, sous les applaudissements d'un public médusé par sa performance, venu l'admirer comme on admire une œuvre d'art dans un musée. "Le dispositif tranchant à l'arrière est une métaphore des pressions sociales", pouvait-on lire en description du live YouTube. Une performance qui fait écho à ses récentes révélations sur son état de santé mental et son absence depuis la sortie de son précédent album Welcome to the Jungle. Toute sa course a été diffusée en direct sur ses réseaux sociaux. Il a ainsi parcouru plus de 205 kilomètres en 24h, 3 minutes et douze secondes, selon les données que l'on voit sur l'écran de son tapis de course électrique. Cette démonstration intervient dans le cadre de la promotion de son dernier disque, Survival Mode, sorti le 10 janvier 2025.