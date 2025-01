[Photos]. L'artiste rouennais Rilès affiche une transformation physique impressionnante

Rappelez-vous, Rilès, ce jeune talent rouennais, nous faisait bouger sur des hits comme Thank God et Money Trees. Avec son style unique – rap en anglais, boucles interminables et énergie contagieuse – il s'était imposé comme un ovni dans le paysage musical français. Puis, silence radio. Plus de stories Instagram, plus de posts cryptiques, plus rien.

C'est finalement en 2024 que Rilès réapparaît… mais pas comme on l'attendait. Une vidéo devenue virale le montre en train de travailler comme agent d'entretien pour les services de la Ville. Plutôt que de susciter moqueries ou critiques, cette séquence a créé un véritable engouement. "Un bosseur, un vrai", salue un internaute. "Rilès en mode survival, ça annonce du lourd", commente un autre. Alors il faut néanmoins nuancer, ce ne serait pas la première fois que ce genre de technique utilisant les réseaux sociaux est utilisée pour faire parler d'un nouveau clip à venir : on se souvient notamment de Stromae, qui pour le clip de Formidable avait été aperçu apparemment ivre dans les rues de Bruxelles.

"Survival Mode" : un album taillé dans la sueur et la résilience

Après trois ans de travail acharné, Rilès revient avec Survival Mode, un album conçu comme un voyage introspectif. Chaque morceau explore les luttes intérieures, les victoires personnelles et les défis qui forgent nos vies. Entre beats puissants, mélodies planantes et paroles qui touchent au cœur, cet opus promet de marquer un tournant dans la carrière de l'artiste.

Rappelez-vous, en 2019, Rilès avait déjà impressionné avec Welcome to the Jungle. Signé chez Republic Records, il remplissait des Zéniths et s'imposait sur la scène internationale. Avec Survival Mode, il semble vouloir raconter une histoire plus personnelle, plus brute, presque thérapeutique.

Transformation physique : un nouveau Rilès, littéralement

Mais ce n'est pas seulement sa musique qui fait parler. Rilès a choqué ses fans en dévoilant un look totalement transformé. Exit les boucles iconiques qui faisaient sa marque de fabrique. Le rappeur s'est rasé la tête, un geste symbolique qui semble marquer un renouveau.

L'artiste a posté une photo de lui aminci et rasé.

Et ce n'est pas tout : une photo de lui torse nu a enflammé la toile. Très mince, regard déterminé… Rilès affiche une transformation physique impressionnante. Photoshop pour les besoins d'un clip ou réalité ? Les spéculations vont bon train, mais une chose est sûre : l'artiste semble tout de même bien profiter.

Alors, Survival Mode, un album à écouter absolument ? La réponse est un grand oui. Et si vous êtes curieux de découvrir ce nouveau chapitre, rendez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées.