Rouen. "Je suis parti à la plage avec des cachets et un poids attaché à ma cheville" : Rilès raconte sa tentative de suicide

Né à Rouen en 1996, Rilès Kacimi, alias Rilès, s'est rapidement imposé comme une figure incontournable de la scène musicale grâce à un style unique et une approche autodidacte. Issu d'une famille algérienne, il compose et produit seul ses morceaux en anglais, s'inspirant de figures comme Kanye West.

En 2015, il se lance dans un projet audacieux : publier un morceau par semaine pendant un an. Cette initiative, baptisée Rilèsundayz, attire rapidement l'attention. Mais à l'époque, il cache un secret derrière ce projet : "Chaque titre contenait une lettre. Mis bout à bout, cela formait une phrase en latin. Cette série était ma manière de dire adieu", confie-t-il.

Rilès était alors en proie à de profonds tourments, et comptait mettre fin à ses jours comme "apothéose" de son œuvre. Il se confie au micro de Mehdi Maïzi, journaliste rap et "Head of hip-hop" chez Apple music, dans son émission "Le Code", sur YouTube.

• A lire aussi. [Photos]. L'artiste rouennais Rilès affiche une transformation physique impressionnante

Le choc des Etats-Unis

Grâce à ses succès, Rilès décide de tenter sa chance aux Etats-Unis. "Je suis passé de Rilès, 22 ans, vivant dans un quartier de Rouen avec sa mère, à un Airbnb seul, dans un pays étranger", explique-t-il. Ce changement radical de vie provoque une dépression : "Les six premiers mois ont été brutaux. J'avais idéalisé les Etats-Unis, mais je ne m'y sentais pas à ma place."

Malgré des collaborations prestigieuses, notamment avec l'ingénieur du son de Kanye West, Rilès comprend que son public ne se limite pas à l'Amérique. "J'ai compris que je devais viser le monde entier, pas seulement les Etats-Unis."

Le poids de la souffrance

C'est dans ce contexte qu'il dévoile l'épisode le plus sombre de sa vie. Cinq jours avant la sortie de son premier album, il tente de se suicider. "Je suis parti à la plage avec des cachets et un poids attaché à ma cheville. Mais à un moment, j'ai ressenti une énorme décharge émotionnelle, et je suis sorti de l'eau." Cette tentative est suivie d'une autre, tout aussi marquante. "J'écrivais ‘survival' sur les murs. Je regrettais de ne pas être mort. Chaque jour, je me réveillais avec ce poids."

Une renaissance en mode "Survival"

Rassurez-vous, aujourd'hui, Rilès va mieux. Son deuxième album, Survival Mode, sorti récemment, symbolise cette résilience. Il s'est reconstruit grâce à un mode de vie plus sain, entre semi-marathons et projets personnels. Il a même demandé sa compagne en mariage. "Je vais beaucoup mieux. Parler de ces épreuves m'aide à tourner la page."