Rouen. Rilès, marathonien de l'extrême : il court 12h18 sans s'arrêter, et sans pause pipi

Rilès, artiste originaire de Rouen, est de retour sur le devant de la scène avec Survival Mode, un album taillé pour les esprits combatifs. Mais ce n'est pas tout : l'artiste a également fait parler de lui pour une performance physique hors du commun.

Si vous avez vu ses photos récentes, vous avez peut-être remarqué son incroyable transformation. Plus mince, plus déterminé que jamais, Rilès affiche une forme olympique. Mais derrière cette métamorphose se cache un parcours éprouvant.

Des ténèbres à la lumière : la renaissance de Rilès

Après le succès de ses débuts, Rilès a traversé une période sombre. La pression des Etats-Unis, un mode de vie malsain, et une santé mentale fragile ont failli avoir raison de lui. Mais il a choisi de transformer ses luttes en force.

Son déclic ? Un retour à l'essentiel. Fini les excès, place à la discipline. Aujourd'hui, Rilès troque l'excès des soirées pour des séances de sport marathoniennes. Et quand on dit marathoniennes, on ne plaisante pas : le rappeur vient de courir 12h18 sans s'arrêter sur un tapis de course, sans musique, sans distractions, et… sans pause pipi.

12 heures de course, 0 distraction : Rilès au sommet de l'endurance

Courir 12 heures d'affilée, c'est déjà impressionnant. Mais le faire sans aucun divertissement ? C'est une autre dimension. Pas de musique, pas de série, pas même un appel pour se motiver. Juste lui, un tapis de course, et une détermination d'acier.

Cette performance s'ajoute à une liste déjà impressionnante :

246,65km courus en une semaine.

courus en une semaine. 6 304km parcourus en 2024.

parcourus en 2024. Et une précédente vidéo où il court 100km en 9h24, toujours sans pause.

Son secret ? Une discipline mentale extrême.

Rilès, le rappeur qui court vers l'infini (et au-delà)

Au-delà de la performance physique, Rilès prouve qu'il est un véritable modèle de résilience. Sa transformation n'est pas qu'esthétique : elle symbolise un état d'esprit. Avec Survival Mode, il partage un message puissant : même dans les moments les plus sombres, on peut trouver la force de se relever et d'aller plus loin.

Et si vous pensiez que courir 12 heures sans pause était déjà fou, Rilès pourrait bien nous surprendre encore. Alors, tapis de course ou scène, une chose est sûre : il ne s'arrêtera pas de sitôt.