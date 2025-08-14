En ce moment Young Kids BROKEN BACK
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Bolbec. "C'est nécessaire et important" : un budget de presque 90 000€ pour les travaux d'été dans les écoles

Education. Comme tous les étés, la Ville de Bolbec profite des grandes vacances pour réaliser des travaux d'entretien dans ses écoles, pour un budget de presque 90 000 euros. A la rentrée, c'est un gros chantier qui débutera à l'école Claude Chapelle avec la réhabilitation de tout le rez-de-chaussée.

Publié le 14/08/2025 à 14h42 - Par Gilles Anthoine
Bolbec. "C'est nécessaire et important" : un budget de presque 90 000€ pour les travaux d'été dans les écoles
Raphaël Grieu, adjoint en charge des travaux, Christophe Doré, maire de Bolbec, et Ludovic Fortier, directeur des services techniques, ont suivi de près les chantiers des écoles cet été. - Gilles Anthoine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les grandes vacances touchent à leur fin et la rentrée se profile. Les communes ont profité de l'été pour réaliser des travaux dans leurs écoles. C'est le cas à Bolbec, comme tous les ans. Il s'agit de travaux d'entretien, peinture, sol, éclairage, plomberie, ravalement ou encore le marquage des aires de jeux dans les cours. Ces petits chantiers ont tout de même un coût : presque 90 000 euros. "Depuis le début de mon mandat, explique Christophe Doré, le maire de Bolbec, nous avons engagé 80 000 à 100 000 euros tous les ans pour des travaux d'entretien. Ce qu'on pourrait appeler de petits travaux mais quand vous avez dix écoles, c'est nécessaire et important. Il faut faire ces travaux régulièrement pour ne pas être débordé et ne pas dégrader les bâtiments."

Végétalisation des cours d'écoles à venir

La municipalité mène aussi une réflexion sur les économies d'énergie. Depuis trois ans, elle passe l'ensemble des écoles, des gymnases et de l'éclairage public en LED. Autre réflexion en cours : la végétalisation des cours d'écoles. Elle devrait s'imposer dans les établissements au fur et à mesure de gros chantiers.

Gros chantier à l'école Claude Chapelle

En plus des travaux d'entretien de l'été, Bolbec investit chaque année plus lourdement dans une école. L'année passée, la toiture de l'école maternelle Jacques Prévert a été refaite pour 200 000 euros. En 2023, c'était celle de l'école élémentaire Pierre Corneille pour 250 000 euros. Cette année, c'est l'école élémentaire Claude Chapelle qui va avoir droit à une réhabilitation.

"Les travaux concerneront tout le rez-de-chaussée. On démonte un ancien bâtiment qu'on appelait un bungalow. On va le refaire complètement. On isole tout le rez-de-chaussée et on refait complètement tous les sanitaires, les classes et l'accessibilité. On va également verdir l'espace d'une cour extérieure, avec des points d'eau et de verdure."

Le chantier devrait débuter entre fin septembre et début octobre pour un coût de 700 000 euros.

Une ouverture de classe prévue

Cette rentrée scolaire s'annonce sous les meilleurs auspices à Bolbec. Le nombre d'élèves est en hausse, presque 1 000 élèves répartis sur dix écoles maternelles et élémentaires. Aucune fermeture de classe n'est prévue. Une nouvelle classe doit même ouvrir à l'école élémentaire Jules Ferry.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Bolbec. "C'est nécessaire et important" : un budget de presque 90 000€ pour les travaux d'été dans les écoles
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple