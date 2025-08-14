Bolbec. "C'est nécessaire et important" : un budget de presque 90 000€ pour les travaux d'été dans les écoles

Les grandes vacances touchent à leur fin et la rentrée se profile. Les communes ont profité de l'été pour réaliser des travaux dans leurs écoles. C'est le cas à Bolbec, comme tous les ans. Il s'agit de travaux d'entretien, peinture, sol, éclairage, plomberie, ravalement ou encore le marquage des aires de jeux dans les cours. Ces petits chantiers ont tout de même un coût : presque 90 000 euros. "Depuis le début de mon mandat, explique Christophe Doré, le maire de Bolbec, nous avons engagé 80 000 à 100 000 euros tous les ans pour des travaux d'entretien. Ce qu'on pourrait appeler de petits travaux mais quand vous avez dix écoles, c'est nécessaire et important. Il faut faire ces travaux régulièrement pour ne pas être débordé et ne pas dégrader les bâtiments."

Végétalisation des cours d'écoles à venir

La municipalité mène aussi une réflexion sur les économies d'énergie. Depuis trois ans, elle passe l'ensemble des écoles, des gymnases et de l'éclairage public en LED. Autre réflexion en cours : la végétalisation des cours d'écoles. Elle devrait s'imposer dans les établissements au fur et à mesure de gros chantiers.

Gros chantier à l'école Claude Chapelle

En plus des travaux d'entretien de l'été, Bolbec investit chaque année plus lourdement dans une école. L'année passée, la toiture de l'école maternelle Jacques Prévert a été refaite pour 200 000 euros. En 2023, c'était celle de l'école élémentaire Pierre Corneille pour 250 000 euros. Cette année, c'est l'école élémentaire Claude Chapelle qui va avoir droit à une réhabilitation.

"Les travaux concerneront tout le rez-de-chaussée. On démonte un ancien bâtiment qu'on appelait un bungalow. On va le refaire complètement. On isole tout le rez-de-chaussée et on refait complètement tous les sanitaires, les classes et l'accessibilité. On va également verdir l'espace d'une cour extérieure, avec des points d'eau et de verdure."

Le chantier devrait débuter entre fin septembre et début octobre pour un coût de 700 000 euros.

Une ouverture de classe prévue

Cette rentrée scolaire s'annonce sous les meilleurs auspices à Bolbec. Le nombre d'élèves est en hausse, presque 1 000 élèves répartis sur dix écoles maternelles et élémentaires. Aucune fermeture de classe n'est prévue. Une nouvelle classe doit même ouvrir à l'école élémentaire Jules Ferry.