Saint-Lô. Un garage s'enflamme : 24 pompiers mobilisés en pleine nuit

La nuit a été longue pour les sapeurs-pompiers de Canisy et de Saint-Lô. Ils sont intervenus, mercredi 31 décembre vers 1h45 du matin, dans l'incendie d'un garage de 100m2, situé sur la rue du Général Koenig dans la ville préfecture. Le feu s'est propagé à un second bâtiment. Finalement les flammes ont pu être éteintes grâce à d'importants moyens : 24 pompiers mobilisés, 2 lances à eau et un élévateur aérien. Le bilan précise qu'il n'y a "aucune victime".