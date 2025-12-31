La nuit a été longue pour les sapeurs-pompiers de Canisy et de Saint-Lô. Ils sont intervenus, mercredi 31 décembre vers 1h45 du matin, dans l'incendie d'un garage de 100m2, situé sur la rue du Général Koenig dans la ville préfecture. Le feu s'est propagé à un second bâtiment. Finalement les flammes ont pu être éteintes grâce à d'importants moyens : 24 pompiers mobilisés, 2 lances à eau et un élévateur aérien. Le bilan précise qu'il n'y a "aucune victime".
Saint-Lô. Un garage s'enflamme : 24 pompiers mobilisés en pleine nuit
Sécurité. Un incendie a éclaté dans un garage lors de la nuit de mardi au mercredi 31 décembre à Saint-Lô. Les pompiers ont déployé d'importants moyens pour éteindre les flammes.
Publié le 31/12/2025 à 10h48 - Par Julien Rojo
