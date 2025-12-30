Manche. Envie de trouver un costume pour le Nouvel An ? Cette boutique spécialisée a peut-être la tenue idéale

Le nom revient souvent pour trouver son costume au Nouvel An. La boutique Le Fou du Roy propose des déguisements et des beaux costumes depuis 1995 à Cherbourg. Sa gérante Florence Kwiatek entretient et rénove une extensive collection de plus de 6 000 pièces. Difficile de ne pas trouver son bonheur parmi la variété : robes de nobles, tenue du père Noël, fausse tête de cheval… "Cette année, les thèmes en vogue vont de la nature aux années 60/70. Une autre thématique revient chaque année, ce que les gens auraient aimé être : princesse, chanteuse, super-héros ou acteur de film…", liste la costumière.

En plus des particuliers, Florence Kwiatek loue ses costumes historiques aussi aux offices de tourisme lors de visites guidées costumées. - Julien Rojo

Se serrer la ceinture

Un costume historique complet de marquis, de la perruque aux bijoux jusqu'à la boucle de chaussures, se loue pendant une semaine à 55 euros. Le Fou du Roy se charge de l'entretien et des mises à la taille si nécessaire. La boutique propose aussi de louer des mascottes à la journée. Pourtant, la gérante constate que les budgets de clients se réduisent. "Les gens font des choix, mais cela ne les empêche pas de faire la fête. Par exemple, ils achètent des accessoires pour compléter une tenue qui existe déjà", détaille Florence Kwiatek. Une fois les costumes de retour, ils sont amenés dans l'arrière-boutique. Ils sont lavés, à la main pour les pièces les plus fragiles, et atterrissent dans l'atelier. "C'est pour vérifier qu'il n'y a pas un fil qui a sauté, un bouton qui demande à être rattaché sur une tenue", explique Florence Kwiatek. Le costume est repassé avant de retourner dans la collection.

Les costumes sont retouchés dans l'atelier de l'arrière-boutique. - Julien Rojo

Vers 2026

La costumière, qui est aussi présidente de la délégation de la Chambre du commerce et de l'industrie à Cherbourg, regarde vers l'avenir. "En tant que chef d'entreprise, j'attends une visibilité sur 2026 avec les décisions du gouvernement. Mais ce sera une bonne année, à ne pas en douter !", conclut Florence Kwiatek.