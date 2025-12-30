En ce moment 2 BE LOVED (AM I READY) LIZZO
Près de Rouen. Une femme de 20 ans coincée dans son véhicule après un accident

Sécurité. Deux voitures se sont percutées, lundi 29 décembre 2025 en fin d'après-midi, à Fontaine-le-Bourg près de Rouen. Une jeune femme de 20 ans a dû être désincarcérée de son véhicule avant d'être conduite vers le CHU. 

Publié le 30/12/2025 à 08h37 - Par Pierre Durand-Gratian
Près de Rouen. Une femme de 20 ans coincée dans son véhicule après un accident
La jeune femme de 20 ans a été prise en charge par les secours, considérée comme légèrement blessée.  - Illustration

Le choc est survenu en fin d'après-midi, lundi 29 décembre, à Fontaine-le-Bourg près de Rouen. Deux voitures se sont percutées.

A l'arrivée des secours sur place, une jeune femme de 20 ans était prise au piège dans l'un de ces véhicules. Elle a dû être désincarcérée par les pompiers avant d'être conduite vers le CHU de Rouen, considérée comme légèrement blessée.

13 pompiers mobilisés

Dans l'autre voiture, un homme de 74 ans, indemne, a été laissé sur place après un examen médical.

La circulation a été perturbée dans le secteur le temps de l'intervention. 13 pompiers avec quatre engins, ainsi que la gendarmerie ont été mobilisés sur l'intervention.

Près de Rouen. Une femme de 20 ans coincée dans son véhicule après un accident
