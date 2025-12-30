Près de Rouen. Une femme de 20 ans coincée dans son véhicule après un accident

Le choc est survenu en fin d'après-midi, lundi 29 décembre, à Fontaine-le-Bourg près de Rouen. Deux voitures se sont percutées.

A l'arrivée des secours sur place, une jeune femme de 20 ans était prise au piège dans l'un de ces véhicules. Elle a dû être désincarcérée par les pompiers avant d'être conduite vers le CHU de Rouen, considérée comme légèrement blessée.

13 pompiers mobilisés

Dans l'autre voiture, un homme de 74 ans, indemne, a été laissé sur place après un examen médical.

La circulation a été perturbée dans le secteur le temps de l'intervention. 13 pompiers avec quatre engins, ainsi que la gendarmerie ont été mobilisés sur l'intervention.