Près de Rouen. Une femme se retrouve piégée dans son véhicule après une collision

L'incident a eu lieu vers 12h30 mardi 26 août route de Barentin. Deux voitures roulant à faible allure se sont percutées à hauteur de Saint-Pierre-de-Varengeville faisant deux blessés légers, une conductrice de 58 ans et sa passagère de 77 ans. La conductrice, piégée dans son véhicule à l'arrivée des secours, a été désincarcérée par les pompiers.

L'autre conducteur est indemne

Les deux femmes ont été emmenées en direction du CHU de Rouen. Un homme de 88 ans, conducteur de l'autre véhicule, est sorti indemne de l'accident. Il a été laissé sur place. En tout 10 sapeurs-pompiers ont été appelés sur place aux côtés de la gendarmerie.