Manche. Sa voiture était en équilibre sur le parapet d'un pont : la conductrice hospitalisée

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vendredi 3 octobre vers 21h30 pour un accident de la circulation impliquant un véhicule à Hambye dans la Manche, au niveau de la route de la Gare. La voiture était selon les pompiers, "en équilibre instable sur le parapet d'un pont haut de 4m environ surplombant une rivière". La conductrice, une femme âgée de 55 ans, a été blessée. Elle a ensuite été transportée sur l'hôpital de Saint-Lô.