Cotentin. Les pompiers interviennent en nombre sur un manoir en feu

Les pompiers ont déployé d'importants moyens, dimanche 4 janvier peu après midi, pour lutter contre un incendie d'une habitation située à Lieusaint, au lieu-dit La Belloterie. Il s'agit d'un manoir comportant un étage et des combles. Le feu est parti du plancher du manoir autour du conduit de cheminée, puis s'est propagé à la charpente.

34 pompiers mobilisés

34 pompiers et une quinzaine de véhicules de plusieurs casernes, allant de Valognes à Tourlaville, ont été mobilisés pour éteindre les flammes. Leur action a permis d'éviter une propagation du feu à l'ensemble de la toiture et au reste du plancher. Les sapeurs-pompiers ont notamment utilisé deux lances, dont une avec un moyen aérien.