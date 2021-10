Valognes : 100 m2 partent en fumée à l'Intermarché

L'incendie s'est déclaré à 6h45, lundi 18 mars, dans la réserve du magasin Intermarché de Valognes. 100 m2, sur les 300 au total, sont partis en fumée, mais sans causer de graves dégâts.

Les 15 employés qui se trouvaient à l'intérieur sont sortis rapidement, ils sont donc tous sains et saufs. Aucun chômage technique non plus ne sera nécessaire, le magasin a simplement dû ouvrir un peu plus tard, vers 10 heures.

Les pompiers de Valognes sont repartis vers 9h20.