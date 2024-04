Près de Coutances. Accident : une personne éjectée à 10 mètres après plusieurs tonneaux

Grave accident dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril. Il était bientôt 2h30, dans la commune de Muneville-le-Bingard, près de Coutances lorsqu'un véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de finir sa course dans un fossé.

Au total, six personnes étaient à bord du véhicule, parmi elles, cinq hommes et une femme, âgés entre 16 et 20 ans. L'accident compte trois blessés graves, dont une victime qui a été éjectée du véhicule et retrouvée 10 mètres plus loin. Celle-ci a été transportée au CHU de Caen, tandis que les autres victimes étaient déplacées au CH de Saint-Lô. Les trois autres passagers ne sont que légèrement blessés.