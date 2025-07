L'arrivée des coureurs du Tour de France à Rouen mardi 8 juillet impactera fortement la circulation et le stationnement. Du mercredi 2 juillet à 20h jusqu'au mardi 8 juillet à 23h, le stationnement sera interdit rue des Sapins, boulevard de Verdun et de l'Yser, rue Sainte-Marie et Louis-Ricard, rampe Beauvoisine et Saint-Hilaire. Du jeudi 3 juillet 23h59, jusqu'au mardi 8 juillet 19h, il sera interdit de se garer avenue de la Grand'Mare, et dans les rues des Canadiens, Albert-Dupuis, de Lausanne, de Genève, de Montreux, des Hallettes, Francis-Yard, Charles-Muller, Jeanne-d'Arc et Jean-Lecanuet, route de Darnétal et de Neufchâtel et avenue Georges-Métayer.

Lundi 7 juillet dès 18h, la circulation sera interdite rampe Beauvoisine et Saint-Hilaire, boulevard de l'Yser et de Verdun, place du Boulingrin et rue Sainte-Marie. Le 8 juillet, il sera possible de circuler, sauf sur le parcours. La circulation normale ne reprendra pas avant 20h autour de l'hôtel de Ville et 23h près du Boulingrin.