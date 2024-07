Seine-Maritime. De nombreux chantiers sont en cours à Rouen et dans l'agglomération

Des perturbations sont à prévoir à Rouen et dans son agglomération en raison de travaux cet été. "On essaie de choisir les périodes de chantiers. On essaie de le faire au moment où la circulation est la plus faible, comme du 15 juillet au 15 août", assure Clément Beignot Devalmont, directeur adjoint en charge de la circulation à la Métropole de Rouen.

Les travaux sur la ligne de bus T5 se poursuivent

L'été, la Métropole de Rouen en profite pour programmer plusieurs chantiers. Les travaux du tracé de la ligne de bus T5, situés boulevards Clémenceau et d'Orléans se poursuivent. La place Joffre, qui a été rouverte le 7 juin, est de nouveau fermée jusqu'au 14 août en raison de la pose de l'enrobé et des travaux de la chaussée. La sortie vers la place Carnot est maintenue.

Du côté du Mont-Riboudet, des travaux sont en cours au niveau du pôle d'échange. Ils dureront jusqu'au 16 août. Les arrêts des bus Teor sont déplacés.

A Mont-Saint-Aignan, plusieurs perturbations à prévoir

En raison de la création d'une piste cyclable, des perturbations sur les routes sont à prendre en compte à Mont-Saint-Aignan. Selon la Métropole de Rouen, "plusieurs phases en sens unique" sont instaurées depuis le mois de mai pour une durée de 8-10 mois.

De plus, à Mont-Saint-Aignan, sur la route d'Houppeville, jusqu'au 9 août, "la bretelle vers la rocade est fermée", indique la Métropole de Rouen.

Les travaux du tunnel Saint-Herbland

Rive droite, les travaux du tunnel Saint-Herbland, se poursuivent eux aussi. Selon la Métropole de Rouen, la réouverture du tunnel, au départ prévue en juillet, n'aura lieu qu'à la fin du mois de novembre, en raison notamment de travaux de désamiantage des locaux. L'entrée se fait via la rue du Baillage et la sortie, rue Jean-Lecanuet près du square Verdrel.

Le pont Corneille

Les travaux du pont Corneille se poursuivent eux aussi cet été. Jusqu'au 31 août, ce dernier est totalement fermé depuis la rive droite (hors trémie). Seul l'accès depuis la rive gauche est ouvert pour atteindre l'île Lacroix notamment.

L'avenue des Canadiens et des Martyrs de la Résistance

Depuis le 4 septembre, d'importants travaux sont réalisés avenue des Canadiens et des Martyrs de la Résistance entre Rouen Sotteville-lès-Rouen et Le Petit-Quevilly. Ils se poursuivront jusqu'en avril 2025. En sortie de la place de Bruyères, il n'y a qu'un sens de circulation.

"Des informations spécifiques à chaque opération sont déployées [lettre d'information, panneaux de chantier… N.D.L.R.] ainsi que des informations par quartier", indique la Métropole. Les automobilistes sont invités à consulter l'état du trafic en temps réel sur le site dédié www.trafic-metropole-rouen.fr.