Rouen. Travaux dans la métropole : bientôt la fin des bouchons ?

"Le pont Corneille, les quais, le pont Flaubert, ça fait beaucoup en même temps !", lance Michel Langlois, chauffeur privé à Rouen. Tous les jours, il vient travailler en voiture et doit prendre son mal en patience lorsqu'il se retrouve dans les embouteillages, en particulier dans ces zones en travaux. Depuis plusieurs mois, de nombreux chantiers sont en cours dans le centre-ville au niveau des ponts Corneille et Guillaume Le Conquérant, Flaubert, avenue Bernard Bicheray, boulevard d'Orléans et du côté de Maromme et Notre-Dame-de-Bondeville. Un phénomène qui a plusieurs explications.

Des travaux impactant le centre-ville

En temps normal, dans le centre-ville rouennais, les heures de pointe génèrent de sérieux ralentissements. L'autoroute A150, la Sud III et la place Saint-Paul sont les principaux secteurs concernés. "Les gros axes qui pénètrent sur Rouen sont les plus difficiles à gérer", révèle Clément Beignot Devalmont, directeur adjoint en charge de la circulation à la métropole de Rouen. En ce moment, différents chantiers sont en cours, générant encore plus de bouchons. Celui du pont Corneille empêche les liaisons rive gauche-rive droite et le chantier sur les quais rive droite contraint la circulation depuis la place Saint-Paul vers les quais et le pont Boieldieu.

Quotidiennement, les équipes du Poste central de régulation de trafic (PCRT) de la métropole rouennaise tentent d'amoindrir ces ralentissements. Pas moins de 150 caméras leur permettent de voir en temps réel ce qui se passe pour adapter les feux en fonction. "On essaie de faire des travaux lorsque la circulation est la plus faible, comme du 15 juillet au 15 août", assure Clément Beignot Devalmont. Dans la réalité, c'est quelque peu différent. "On ne peut pas tout faire à ce moment-là." Si vous avez l'impression que les chantiers se multiplient c'est parce que la métropole tente de cumuler des chantiers au même endroit, car ils "ont des nuisances similaires", renchérit-il. L'objectif est clair : réduire les impacts sur la circulation routière sur le long terme. "Les calendriers sont également dépendants des échéances électorales", ajoute Alexandre Burban, directeur des investissements mobilités à la métropole de Rouen. Le temps que les projets soient étudiés et que les consultations soient lancées, "beaucoup de travaux se font entre 2024 et 2025".

D'autres chantiers prévus ?

L'été, la métropole de Rouen en profite pour programmer plusieurs chantiers. Courant juin, sur le secteur du pôle d'échange au Mont-Riboudet, des travaux du réseau de transport d'électricité vont commencer et s'étendront jusqu'en août. Des perturbations sont à prévoir, car une voie de circulation sera neutralisée. Les travaux du tracé de la ligne de bus T5, situés boulevards Clémenceau et d'Orléans se poursuivront. La place Joffre, qui a été rouverte le 7 juin, sera de nouveau fermée à la mi-juillet jusqu'à la fin de l'été. Quant aux travaux du pont Flaubert, deux chantiers vont être combinés mi-juin, début juillet, occasionnant des fermetures ponctuelles de nuit de l'A150 depuis la Vaupalière et du pont Flaubert. Début juillet, des travaux sont également prévus sur les quais rive droite jusqu'à fin juillet et début août.

Encore un peu de patience donc pour sortir des bouchons, cela devrait se calmer à la rentrée.