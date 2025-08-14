En ce moment I WANT MORE KALEO
Assomption. L'archevêque de Rouen appelle les fidèles du diocèse à la solidarité avec la Palestine

Religion. A l'occasion de la fête de l'Assomption, vendredi 15 août, le diocèse de Rouen appelle ses fidèles à prier pour les habitants de la Palestine, victime de la guerre entre Israël et le Hamas. Une messe pour la paix sera donnée à la cathédrale de Rouen.

Publié le 14/08/2025 à 11h38 - Par Alexandre Leno
L'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, présidera la messe, vendredi 15 août, en hommage aux victimes de la guerre en Palestine. - Ghislain ANNETTA

Dans un communiqué, publié mercredi 13 août, le diocèse de Rouen par la voix de son archevêque Mgr Dominique Lebrun, "invite les catholiques à manifester leur solidarité avec tous les habitants de Palestine", à l'occasion du jour de l'Assomption, vendredi 15 août.

• A lire aussi. L'archevêque de Rouen Dominique Lebrun accueille Léon XIV avec ferveur : "Nous l'aimerons"

Une prière "pour toutes les victimes"

Une messe sera donnée en la cathédrale Notre-Dame de Rouen à 10h, présidé par l'archevêque avant une "procession auprès de Notre-Dame du Vœu en passant par la rue Saint-Romain et le parvis de la cathédrale". Les fidèles seront ensuite invités à lire la prière "pour toutes les victimes, otages et populations opprimées, notamment à Gaza", puis à déposer "une lumière qui brûlera chaque jour jusqu'à la fin du conflit en cours".

Au-delà de cette cérémonie à la cathédrale Notre-Dame, une prière pour la paix en Palestine sera donnée dans toutes les églises du diocèse de Rouen. Cet appel à la solidarité et à la prière intervient la veille du départ du cardinal Jean-Marc Aveline, président de la Conférence des évêques de France, en Israël, samedi 16 août.

