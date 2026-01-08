En ce moment Rock your body Justin TIMBERLAKE
Orne. "Nous sommes prêts à tenir une semaine" : les agriculteurs en route pour l'Assemblée Nationale

Agriculture. Une soixantaine de tracteurs sont immobilisés à Porte d'Auteuil, dans le XVIe arrondissement de Paris, jeudi 8 janvier. A l'appel de la Coordination rurale, les agriculteurs de l'Orne entendent rejoindre l'Assemblée nationale pour dénoncer une accumulation de décisions jugées mortifères pour le monde agricole.

Publié le 08/01/2026 à 11h44 - Par Lucie Peudevin
Environ soixante tracteurs convergent vers Paris depuis ce matin pour exprimer la colère des agriculteurs. - Courtoisie

La mobilisation pourrait durer. Depuis l'aube, plusieurs cortèges agricoles convergent vers le centre de Paris. Alors que certains sont déjà positionnés aux abords de l'Arc de Triomphe, le convoi de la Coordination rurale de l'Orne (CR61) reste bloqué à Porte d'Auteuil par les forces de l'ordre. "Nous sommes prêts à tenir une semaine", assure Thierry Coupey, président de la CR61.

"La France était un grand pays agricole"

Pour se faire entendre, les manifestants agricoles se sont organisés pour tenir dans la durée, avec des bungalows chauffants. Parmi les revendications figurent l'opposition à l'accord de libre-échange UE-Mercosur, la baisse continue du prix du lait, les importations de céréales ukrainiennes ou encore les abattages de bovins touchés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

Autant de décisions qui "ne permettent plus aux agriculteurs d'être compétitifs", explique le président de la CR61. "La France était un grand pays agricole. Ce n'est plus le cas", ajoute-t-il, amer.

"Il n'y a pas d'actions"

Reçue lundi 5 janvier au ministère de l'Agriculture, la CR61 se dit déçue. "Ils acquiescent à ce que l'on dit mais il n'y a pas d'actions qui suivent", déplore Thierry Coupey. Le syndicaliste assume de ne pas avoir déclaré la manifestation dans le but de "créer la surprise", conclut-il.

