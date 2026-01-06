En ce moment Come out and play The OFFSPRING
Caen. Une quinzaine d'agriculteurs toujours mobilisés sur le périphérique

Agriculture. A l'appel du syndicat de la Coordination rurale, les agriculteurs sont toujours mobilisés sur le périphérique de Caen. Ils étaient une quinzaine à bloquer le périphérique à la Porte d'Angleterre.

Publié le 06/01/2026 à 11h29 - Par Elvire Alix
Les agriculteurs ont bloqué le périphérique de Caen au niveau de la Porte d'Angleterre. - Elvire Alix

Les agriculteurs du syndicat de la Coordination rurale se sont de nouveau mobilisés ce mardi 6 janvier au matin, malgré le froid et le gel.

Moins nombreux que lors de la première journée de mobilisation du 5 janvier, ils étaient une petite quinzaine à bloquer la Porte d'Angleterre à Caen. "On se relaie au cours de la journée, car il faut aussi s'occuper des bêtes", souligne Olivia Pardijs, membre du bureau de la Coordination rurale du Calvados. En fin de matinée, d'autres adhérents devaient les rejoindre pour assurer ce relais.

Les adhérents de la Coordination rurale appelés "à monter à Paris"

Au cœur des revendications figure toujours le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur qui devrait être signé en janvier.

Les adhérents à la Coordination rurale suivent également les consignes nationales du syndicat concernant la mobilisation. "On a aussi été appelés à monter à Paris selon les décisions prises", Olivia Pardijs.

