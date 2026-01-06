Caen. Une quinzaine d'agriculteurs toujours mobilisés sur le périphérique

Les agriculteurs du syndicat de la Coordination rurale se sont de nouveau mobilisés ce mardi 6 janvier au matin, malgré le froid et le gel.

Moins nombreux que lors de la première journée de mobilisation du 5 janvier, ils étaient une petite quinzaine à bloquer la Porte d'Angleterre à Caen. "On se relaie au cours de la journée, car il faut aussi s'occuper des bêtes", souligne Olivia Pardijs, membre du bureau de la Coordination rurale du Calvados. En fin de matinée, d'autres adhérents devaient les rejoindre pour assurer ce relais.

Les adhérents de la Coordination rurale appelés "à monter à Paris"

Au cœur des revendications figure toujours le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur qui devrait être signé en janvier.

Les adhérents à la Coordination rurale suivent également les consignes nationales du syndicat concernant la mobilisation. "On a aussi été appelés à monter à Paris selon les décisions prises", Olivia Pardijs.