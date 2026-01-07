En ce moment il est où le bonheur Christophe MAE
[En images]. Partez à la découverte du sport automobile virtuel à Mondeville

Sport. RS Simulation est un pionnier du sport automobile dans l'agglomération de Caen. Le centre permet de s'immerger complètement dans le monde du sport automobile, avec des simulateurs de conduite poussés.

Publié le 07/01/2026 à 12h10 - Par Léo Besselievre
L'histoire sport automobile d'Emmanuel Poirier a commencé sur le circuit de Saint-Pierre-en-Auge, où il installa quelques simulateurs virtuels. Au vu de l'engouement, il a ensuite ouvert son centre en 2015, à Mondeville.

RS Simulation, à Mondeville, permet de s'immerger complètement dans le monde du sport automobile, avec des simulateurs de GT ou encore de Formule 1. Si l'envie de vous lancer dans ce sport se fait sentir, mais que le coût exorbitant d'une saison de karting et sa dangerosité ont freiné cet élan, le "simracing" semble être une solution.

Ressentez la vitesse

Volant, pédalier, siège sur vérins, tout y est pour se mettre dans la peau d'un pilote de sport automobile. Un virage à gauche, vous vous sentirez partir à droite. Un gros freinage et c'est tout le corps qui est propulsé en avant. Un contact avec une autre voiture, ou avec le mur, le volant le fera ressentir. Du point de vue technique, RS Simulation utilise le jeu Assetto Corsa. "On est totalement flexible", explique le gérant, capable de lancer une course "en un seul clic", selon la demande.

Ici, Emmanuel Poirier et son père ajustent un châssis, qui accueillera un volant, un siège et un pédalier. Celui-ci est soutenu par des vérins, qui bougent en fonction des mouvements de la voiture, pour une immersion totale.Ici, Emmanuel Poirier et son père ajustent un châssis, qui accueillera un volant, un siège et un pédalier. Celui-ci est soutenu par des vérins, qui bougent en fonction des mouvements de la voiture, pour une immersion totale.

Entre 16 et 23€, prenez le volant d'une GT ou bien d'une Formule 1, pendant près de 15 minutes. Des soirées "illimitées" sont également organisées, les mardis et jeudis de 20h à 23h pour 39€, et les vendredis et samedi de 20h à minuit pour 49€ par personne. Emmanuel Poirier a d'ailleurs tenté l'aventure au Mans, mais son centre a fermé après le Covid. A présent, le gérant se concentre sur les franchises, et espère ouvrir deux nouveaux centres en 2026, dont le premier à Rennes.

