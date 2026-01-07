[En images]. Partez à la découverte du sport automobile virtuel à Mondeville

RS Simulation, à Mondeville, permet de s'immerger complètement dans le monde du sport automobile, avec des simulateurs de GT ou encore de Formule 1. Si l'envie de vous lancer dans ce sport se fait sentir, mais que le coût exorbitant d'une saison de karting et sa dangerosité ont freiné cet élan, le "simracing" semble être une solution.

Celui-ci est taillé pour la compétition, avec une forme rectangulaire, et des boutons bien spécifiques permettant d'ajuster sa voiture en course. Ce genre de volant est notamment utilisé en Formule 1, avec un écran central.

Prenez le contrôle de petites voitures téléguidées sur un circuit miniature. Pour les puristes, chaque bolide est une réplique d'un modèle réel ayant roulé en compétition.

RS Simulation, à Mondeville, permet de s'immerger complètement dans le monde du sport automobile, avec des simulateurs de GT ou encore de Formule 1. - Léo Besselievre

Ressentez la vitesse

Volant, pédalier, siège sur vérins, tout y est pour se mettre dans la peau d'un pilote de sport automobile. Un virage à gauche, vous vous sentirez partir à droite. Un gros freinage et c'est tout le corps qui est propulsé en avant. Un contact avec une autre voiture, ou avec le mur, le volant le fera ressentir. Du point de vue technique, RS Simulation utilise le jeu Assetto Corsa. "On est totalement flexible", explique le gérant, capable de lancer une course "en un seul clic", selon la demande.

Ici, Emmanuel Poirier et son père ajustent un châssis, qui accueillera un volant, un siège et un pédalier. Celui-ci est soutenu par des vérins, qui bougent en fonction des mouvements de la voiture, pour une immersion totale.

RS Simulation vous permet de prendre le volant de voitures GT, de RallyCross ou encore de Formule 1. Pour une vingtaine d'euros, challengez-vous, seul ou a plusieurs, sur des circuits mythiques du sport automobile.

RS Simulation, à Mondeville, permet de s'immerger complètement dans le monde du sport automobile, avec des simulateurs de GT ou encore de Formule 1. - Léo Besselievre

Entre 16 et 23€, prenez le volant d'une GT ou bien d'une Formule 1, pendant près de 15 minutes. Des soirées "illimitées" sont également organisées, les mardis et jeudis de 20h à 23h pour 39€, et les vendredis et samedi de 20h à minuit pour 49€ par personne. Emmanuel Poirier a d'ailleurs tenté l'aventure au Mans, mais son centre a fermé après le Covid. A présent, le gérant se concentre sur les franchises, et espère ouvrir deux nouveaux centres en 2026, dont le premier à Rennes.

RS Simulation, à Mondeville, permet de s'immerger complètement dans le monde du sport automobile, avec des simulateurs de GT ou encore de Formule 1. - Léo Besselievre

RS Simulation, à Mondeville, permet de s'immerger complètement dans le monde du sport automobile, avec des simulateurs de GT ou encore de Formule 1. - Léo Besselievre