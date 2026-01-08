Elbeuf. Feu d'appartement, un sexagénaire transporté à l'hôpital des grands brûlés de Garches

Un violent incendie s'est déclaré dans un appartement situé au deuxième et dernièr étage d'un immeuble de la rue Jean Jaurès à Elbeuf, jeudi 8 janvier peu après 5h.

Deux personnes ont été blessées

Deux personnes ont été blessées. Un homme d'une soixantaine d'années a été transporté en urgence absolue vers l'hôpital des grands brûlés de Garches, en région parisienne. La deuxième victime, plus légèrement touchée, a été transférée vers l'hôpital d'Elbeuf.

Les pompiers sont venus à bout des flammes grâce à une lance à incendie.