Yvetot. Incendie d'appartement, un homme en urgence absolue

Un incendie s'est déclaré dans un appartement de l'immeuble Œillet à Yvetot, mardi 6 janvier peu avant 2h. Le feu a pris dans un logement situé au deuxième étage de cet immeuble en comptant quatre.

Les pompiers sont venus à bout des flammes à l'aide d'une lance à incendie. Les secours ont sorti de l'appartement un homme de 35 ans qui était en arrêt cardio-respiratoire. La victime a été réanimée. En urgence absolue, l'homme a été transporté médicalisé vers le CHU de Rouen.