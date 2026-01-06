En ce moment Lemonade Louis TOMLINSON
Yvetot. Incendie d'appartement, un homme en urgence absolue

Sécurité. Un incendie s'est déclaré dans un appartement à Yvetot, mardi 6 janvier. Un homme de 35 ans a dû être réanimé. Il a été transporté en urgence absolue au CHU de Rouen.

Publié le 06/01/2026 à 10h33 - Par Gilles Anthoine
Un homme de 35 ans a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire dans l'incendie de son appartement. Il a été réanimé et transporté au CHU de Rouen. - Anaëlle Dessole

Un incendie s'est déclaré dans un appartement de l'immeuble Œillet à Yvetot, mardi 6 janvier peu avant 2h. Le feu a pris dans un logement situé au deuxième étage de cet immeuble en comptant quatre.

Les pompiers sont venus à bout des flammes à l'aide d'une lance à incendie. Les secours ont sorti de l'appartement un homme de 35 ans qui était en arrêt cardio-respiratoire. La victime a été réanimée. En urgence absolue, l'homme a été transporté médicalisé vers le CHU de Rouen.

