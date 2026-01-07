En ce moment Sun goes down Robin SCHULZ
Rouen. Le début des soldes d'hiver sous la neige : les commerçants pénalisés

Economie. Les soldes d'hiver ont débuté ce mercredi 7 janvier. A Rouen, plusieurs commerçants ont dû faire face à un manque d'affluence en raison de la neige. Ils se sont adaptés à la situation.

Publié le 07/01/2026 à 16h38 - Par Justine Carrère
Lilou Lebourg travaille en alternance dans la boutique Jeanne a dit à Rouen. Le début des soldes ce mercredi 7 janvier a été compliqué en raison de la neige. - Justine Carrère

Ce mercredi 7 janvier marque le début des soldes d'hiver mais, à Rouen, la neige s'est aussi invitée. Conséquence, l'affluence dans les magasins est en baisse dans de nombreuses boutiques du centre-ville.

Un début plutôt calme

"Avec les intempéries et en particulier la neige, ça a été très calme, confie Stéphanie Chedru qui travaille chez Jade et Lisa à Rouen. Ça fait un moment qu'il n'a pas autant neigé en Normandie, ajoute-t-elle. Je pense que d'ici demain (jeudi), tout va rentrer dans l'ordre. Heureusement chez nous, la neige ne tient pas", renchérit cette dernière. "On verra comment ça se passe le premier samedi des soldes".

De son côté Cyril Hallebard, responsable de la boutique Faguo n'a pas caché sa déception lors de ce premier jour de soldes. "Hélas ce matin, le centre-ville était complètement désert, déplore-t-il. On a eu du mal à venir et j'ai aussi du personnel qui n'a pas pu venir jusqu'à Rouen." Le commerçant reste confiant pour la suite. "Les gens qui veulent un produit vont venir, la question est de savoir quand, peut-être samedi, mais en tout cas pour le premier jour, c'est raté." Selon lui, "pour la première semaine des soldes, c'est le temps le plus pourri qu'on pouvait avoir", décrit-il en souriant.

"On a décalé les soldes"

En raison de la neige, certains commerçants ont même décidé de reporter leurs promotions. "On a décalé les soldes à samedi", confie Lilou Lebourg en alternance chez Jeanne a dit, boutique rouennaise. "Avec la neige, on a eu personne, regrette-t-elle. Ça a un impact. On n'a pas grand-chose à faire donc on essaie de s'occuper comme on peut, complète Lilou Lebourg. On sait que ça aura un impact car on loupe quelques jours de soldes mais on verra à la fin, en comparant par rapport à l'an passé", assure-t-elle.

Bonne nouvelle pour les commerçants, selon Météo France, les températures devraient osciller entre 6 et 9 degrés jeudi 8 janvier.

