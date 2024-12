Rouen. Problème de taille, doublon… Les cadeaux de Noël n'ont pas plu à tous cette année

Le lendemain de Noël, jeudi 26 décembre, les commerçants de Rouen doivent toujours faire face à l'afflux de clients. Et pour cause, certains n'ont pas été enchantés de leur cadeau cette année.

"Le coloris ne me plaisait pas"

Jeudi au matin, les rues de Rouen étaient animées. Dans la boutique Faguo rue Ganterie, Goran Perica, vendeur, n'est pas surpris. "On s'y attendait, le 26 décembre, lendemain de Noël, il y a toujours des retours, confie-t-il. Au dernier moment, certains ne prennent pas toujours la bonne taille juste pour faire un cadeau, donc les gens reviennent au magasin. La plupart des clients viennent en boutique pour des problèmes de motifs qui ne conviennent pas ou de taille", ajoute le vendeur. Dans la boutique, c'était le cas d'Yves Allain-Guillaume, habitant de l'agglomération rouennaise. "J'ai reçu un cadeau de ma filleule, c'était une ceinture, explique-t-il. Le coloris ne me plaisait pas, c'était un beige foncé. Je voulais surtout changer parce qu'il n'était pas assorti à mes pantalons. J'ai réussi à en trouver une autre bleue et jaune", ajoute-t-il.

"90% du temps, ce sont des doublons"

"Pour l'instant nous avons eu deux retours, un avant Noël pour un Secret Santa et un autre ce jeudi 26 décembre, raconte Maxence Clet, réceptionnaire au sein du Bazar du Bizarre à Rouen, un magasin spécialisé dans la vente de jeux de société. 90% du temps, ce sont des doublons ou un problème d'extension de jeux. Il arrive que certains pensent acheter un jeu et choisissent une extension à la place, relate le professionnel. Nous ne faisons pas de remboursements alors les clients doivent choisir autre chose en boutique. La plupart du temps, les gens essaient de bien faire mais enquêter discrètement sur la ludothèque de la personne, c'est compliqué", conclut-il en souriant.

Et si vous aussi, vous n'êtes pas satisfaits de vos cadeaux, ne jetez pas votre ticket cadeau. Il vous sera demandé pour un échange.