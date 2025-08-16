Exposition en plein air. Fécamp l'incomparable : 200 clichés à admirer au fil des rues

Depuis le 13 juin, Fécamp accueille l'exposition Fécamp L'Incomparable. Neuf photographes locaux exposent près de 200 images en plein air. Ce parcours artistique met en lumière la beauté des paysages et du patrimoine locaux.

La participation d'élèves du lycée Descartes

L'exposition est enrichie cette année par la participation d'élèves du lycée Descartes, du collège Georges Cuvier et d'un groupe d'adolescents de Fécamp Plus, qui ont co-construit cette manifestation. Le festival invite habitants et visiteurs à redécouvrir la ville sous un regard original et intrigant, associant implication collective et immersion visuelle.

Pratique. A découvrir jusqu'au mardi 30 septembre.