Carrouges. Un incendie se déclare sur la place de la mairie

Il était un peu plus de 21 heures, samedi 3 janvier, quand les sapeurs-pompiers ont été alertés à Carrouges, à une trentaine de kilomètres d'Alençon. Un incendie s'est déclaré dans une habitation située sur la place de Gaulle, au cœur de la commune, entre La Poste et la mairie. Le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Orne indiquait, dans la nuit, que le feu touchait les combles et la toiture, mobilisant plus de 20 pompiers issus des centres de secours de Carrouges, Rânes, Ecouché, La Ferté-Macé et Alençon.

Deux personnes relogées

L'incendie n'a pas fait de victime, mais deux personnes ont dû être relogées par des proches, indique le Sdis 61.

A 7 heures, ce dimanche 4 janvier, l'intervention n'était pas encore terminée.