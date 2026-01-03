Verglas. Des pompiers de Granville font une sortie de route

Vendredi 2 janvier, vers 7h à hauteur de la commune de Folligny et alors qu'il se rendait en intervention, le véhicule de secours routier affecté au centre d'incendie et de secours de Granville a été "victime d'une sortie de route liée aux conditions météorologiques, particulièrement délicates (présence de verglas)". Une information relayée par les pompiers de la Manche ce samedi 3 janvier.

Les pompiers blessés

Trois sapeurs-pompiers ont pu sortir du véhicule par leurs propres moyens avant l'arrivée de leurs collègues de La Haye-Pesnel, Granville et Villedieu-les-Poêles. Blessés légèrement, ils ont été transportés au centre hospitalier du secteur pour des examens complémentaires. Le véhicule, hors d'usage, a été pris en charge par un dépanneur.