Tourisme. Le premier navire de croisière de l'année arrive à Cherbourg

La saison des navires de croisière reprend à Cherbourg, après une courte pause. Le premier paquebot de l'année, le Queen Victoria, fait escale dans la ville côtière ce samedi 3 janvier. Propriété de la compagnie Cunard, ce navire restera une journée dans le port avant de repartir vers 18h. C'est l'unique escale française de son trajet que l'amène de l'Angleterre à la Belgique et aux Pays-Bas. 2 000 touristes, en majorité britanniques, ont donc une journée pour découvrir le centre-ville de Cherbourg ou pour partir dans des excursions plus lointaines comme le Mont-Saint-Michel, Sainte-Mère-Eglise ou les plages du Débarquement.

Un navire long de 294 mètres

Le Queen Victoria n'était pas venu dans le Cotentin depuis le 4 décembre 2024. Il fait partie d'une série construite en Italie et fut mis en service en 2007. Long de 294 mètres, il a connu des travaux en mai 2017 avec l'ajout de cabines supplémentaires à l'arrière. Il terminera son trajet à Southampton au sud du Royaume-Uni.