Yvetot-Bocage. Un accident entre deux véhicules fait trois blessés

Sécurité. Vendredi 2 janvier, un accident a eu lieu à Yvetot-Bocage dans la Manche entre deux véhicules. Selon les pompiers, trois personnes ont été blessées. Elles ont été transportées à l'hôpital.

Publié le 03/01/2026 à 08h09 - Par Justine Carrère
Trois personnes ont été blessées dans un accident de voiture à Yvetot-Bocage vendredi 2 janvier.

Un accident a eu lieu vendredi 2 janvier entre deux véhicules de tourisme à Yvetot-Bocage dans la Manche peu avant 16h. Selon les pompiers, trois personnes sont impliquées dans cet accident : un homme de 50 ans et deux hommes de 42 ans, blessés, ont été transportés aux urgences de l'hôpital de Cherbourg. L'opération a nécessité la présence de 11 sapeurs-pompiers.

