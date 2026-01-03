En ce moment Parce qu'on ne sait jamais Christophe MAE
Cherbourg. Incendie : 13 personnes évacuées d'un foyer d'hébergement

Sécurité. Vendredi 2 janvier, un incendie s'est déclaré dans une chambre d'un foyer d'hébergement situé à Cherbourg dans la Manche. 13 personnes ont dû être évacuées. Explications.

Publié le 03/01/2026 à 08h02 - Par Justine Carrère
Cherbourg. Incendie : 13 personnes évacuées d'un foyer d'hébergement
Les pompiers de la Manche sont intervenus à Cherbourg vendredi 2 janvier pour un incendie.

Les pompiers sont intervenus vendredi 2 janvier à Cherbourg dans le foyer d'hébergement Le Cap pour un feu de chambre. Il concernait un équipement électrique et a été éteint selon les soldats du feu, avant l'arrivée des secours, au moyen d'un extincteur.

13 personnes évacuées

13 personnes ont été évacuées à titre préventif et aucune personne n'a été blessée ni incommodée par les fumées.

L'opération a mobilisé 22 pompiers au total.

Cherbourg. Incendie : 13 personnes évacuées d'un foyer d'hébergement
