Cherbourg. Incendie : 13 personnes évacuées d'un foyer d'hébergement

Les pompiers sont intervenus vendredi 2 janvier à Cherbourg dans le foyer d'hébergement Le Cap pour un feu de chambre. Il concernait un équipement électrique et a été éteint selon les soldats du feu, avant l'arrivée des secours, au moyen d'un extincteur.

13 personnes évacuées

13 personnes ont été évacuées à titre préventif et aucune personne n'a été blessée ni incommodée par les fumées.

L'opération a mobilisé 22 pompiers au total.