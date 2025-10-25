En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
Près de Carentan. Une femme conduite à l'hôpital après avoir inhalé des fumées à la suite d'un incendie

Sécurité. Samedi 25 octobre, un incendie s'est déclaré à Carentan-les-Marais. Une femme de 77 ans qui a inhalé des fumées a été conduite à l'hôpital et certains habitants ont été relogés par la mairie.

Publié le 25/10/2025 à 10h51 - Par Justine Carrère
Les pompiers sont intervenus à Carentan-les-Marais pour un incendie samedi 25 octobre. Après avoir inhalé des fumées, une femme de 77 ans a été transportée à l'hôpital. - Illustration

Un incendie s'est déclaré à Carentan-les-Marais dans la Manche au niveau de la rue du quai à Bourré samedi 25 octobre peu avant 6h du matin. Selon les pompiers, le feu était localisé dans la cuisine d'un appartement situé au premier étage. Une femme a été conduite à l'hôpital.

Le feu maîtrisé par les pompiers

Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, trois personnes, un enfant de sept ans, une femme de 51 ans et une autre de 77 ans, étaient confinées dans une chambre. Elles ont toutes été secourues par les pompiers et le feu a été maîtrisé au moyen d'une lance à eau. "L'immeuble a été évacué durant l'intervention des secours", ont indiqué les soldats du feu.

Après les avoir mis en sécurité, ils ont pris en charge les trois personnes. Seule la femme de 77 ans, qui a inhalé des fumées, a été transportée au centre hospitalier de Saint-Lô. "La famille sinistrée par l'incendie sera relogée par la mairie", ont précisé les pompiers.

