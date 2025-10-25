Près du Mont-Saint-Michel. Deux personnes blessées après un accident ont été conduites à l'hôpital

Les pompiers sont intervenus vendredi 24 octobre peu avant 11h à Courtils, rue du Mont-Saint-Michel, près de Pontaubault, pour un accident entre un véhicule de tourisme et une ensileuse, un engin agricole.

Les victimes transférées à Avranches

Deux hommes de 42 et 66 ans ont été blessés. Ils ont été transportés au centre hospitalier d'Avranches. Une femme de 42 ans, indemne, a été laissée sur place tout comme une autre femme âgée de 56 ans.